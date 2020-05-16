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Футбол как праздник и футбол как будни

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(2 голосов)

На стадионе бывает скучно и в этом нет ничего страшного

Футбол как праздник и футбол как будни
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Мы продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы UA-Футбол вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или на стадионе. Сегодня о том, почему футбол похож на жизнь.

Смотреть футбол мне всегда было не менее интересно, чем играть в него. В памяти всплывает один из эпизодов детства. Я смотрел по телевизору какой-то из финалов Кубка Украины между “Динамо” и “Шахтером”, а мои друзья играли во дворе в футбол. “Как они могут играть во время такого матча?” – кажется, думал я.

Мне повезло. Первый матч, который я увидел на стадионе, не был исключительным. Простая игра чемпионата Украины между “Динамо” и донецким “Металлургом” теплым майским вечером. Сезон 2000/01, голы Мелащенко и Белькевича. Я совру, если скажу, что помню перипетии того матча. Запомнился только специфический опыт ощущения футбольного времени на стадионе. Когда мы смотрим футбол по телевизору – нашим вниманием руководят. Вот вам план борьбы на боковой линии, снятый стедикамом. А теперь взгляните на вот этого яркого болельщика. А вот вам размашистая контратака с камеры-паука. Для этого и существует телевидение – нам не должно быть скучно.

На стадионе все по-другому. Особенно, когда смотришь рядовой, ничем не запоминающийся матч. Твоим вниманием никто не руководит – оно рассеивается по огромной чаше стадиона. Ты можешь внимательно следить за происходящим на поле, а затем на секунду отвернуться и пропустить гол. Болельщики вокруг тебя неяркие и неинтересные. Они никогда бы не попали в кадр. Иногда они бывают неприятны, но не более неприятны, чем сама жизнь. Можно вообще игнорировать происходящее на поле, а просто запрокинуть голову, смотреть на небо и погрузиться в футбольный шум. Стадион “Динамо” им. Лобановского находится в парке и весной-летом там бывают красивые закаты. Что может быть лучше, чем смотреть на соревнование атлетов в хорошую погоду.

Чем больше стадион, тем легче отвлечься. После майского матча “Динамо” я посетил “спарку” сборной Украины к отбору на ЧМ-2002. Это были игры против Норвегии (0:0) и Уэльса (1:1) на “Олимпийском”. И снова я ничего не запомнил из игры. Про матч с Норвегией понятно – там не было голов. Но я также не увидел и забитые мячи в игре с Уэльсом. Гол Зубова перед самим перерывом я пропустил, потому что предусмотрительно отлучился в туалет. Кто помнит во что превращался туалет на старом “Олимпийском” между таймами, меня поймет. Что касается ответного гола Пембриджа, то я просто смотрел в другую сторону. Разве можно было ожидать, что Шовковский пропустит такую “бабочку”?

Это было время, когда можно было курить на стадионе, и по запаху табака определять вкус и благосостояние болельщиков. Это было время, когда на стадион можно было брать свою еду. Я, как и все, брал с собой чизбургер и картошку фри из Макдональдса. В начале нулевых, когда я начинал ходить на стадион, он пахнул табачным дымом и фастфудом.

Эти три матча стали для меня определяющими. Когда я иду на стадион, я всегда знаю, что получу двойственный опыт. Футбол как праздник и футбол как будни. Ощущение душевного подъема и единения с десятками тысяч фанов. Фрустрация по поводу общей культуры и воспитания населения. Радость от забитого гола. Полный восторг, когда празднуешь чемпионский мяч Домагоя Виды в матче с “Днепром” в 2015-м году или чувство отупляющей беспомощности, когда наблюдаешь тотальное деклассирование своей команды (недавние 0:0 с “Аяксом”). Тот же сигаретный дым, но уже в перерыве. Те же бургеры и сосиски, но уже купленные в кассах стадиона. Та же смесь вовлеченности и равнодушия.

Телевидение делает возможным футбол без болельщиков. Но опыт посещения футбольного матча не заменишь ничем. Когда снимут все ограничения, мы снова пойдем на стадион за новыми дозами радости, скуки и разочарования.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) чемпионат Украины стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Комментарии (2)
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Komendor (Запорожье)
16.05.2020 в 10:09
Большое спасибо редакции за проект…» О знаковых,памятных матчах…..» Внимательно отнесясь к творчеству сотрудников редакции .теперь поименно можно ПОИМЕННО установить,кому мы должны быть благодарны за то ,что на страницах сайта беспрепятственно процветают: Расовые высказывания, Неформативная лексика (а попросту МАТ-хотя и в скрытой форме)Перекручивание названий клубов и городов.Короче-все,что согласно декларируемых редакцией правил должно преследоваться и за что нарушители должны нести ответственность.Спасибо!
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OctoberFest (Голая Пристань)
16.05.2020 в 11:28
не выспался? есть, что по сути сказать?
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