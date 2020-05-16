Решение клубов УПЛ, дискуссии в Италии, украинские медали в Бельгии. Главные новости за 15 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 15 мая

Как сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, участники чемпионата решили играть матчи на своих стадионах. Ранее, напомним, было предложено провести остаток чемпионата в двух городах. В то же время, по информации ведущего Игоря Цыганыка, УАФ позволит клубам выбирать где играть. В частности, матч "Шахтер" - "Динамо" может состояться в Киеве, а не Харькове. Добавим, что клубы сошлись на том, чтобы возобновить чемпионат 30 мая. Хотя еще нужно получить окончательное разрешение от власти.

Сразу восемь клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки из-за протокола безопасности, введенного из-за эпидемии. Так, "Милан", "Аталанта", "Интер", "Наполи", "Фиорентина" и другие не соглашаются, чтобы в случае заболевания кого-то из игроков на карантин шла вся команда. Они настаивают на изоляции только инфицированного. Кроме того, клубы не хотят, чтобы команды все время были изолированы на базах, а требуют, чтобы игроки имели возможность ездить домой по примеру Германии.

Бразильские СМИ сообщают о заинтересованности игроком "Фламенго" Юри Сезаром сразу нескольких европейских клубов, в том числе и донецкого "Шахтера". 20-летний фланговый хавбек в прошлом сезоне забил 11 голов, выступая за команду U-19. С марта он находится в аренде в "Форталезе".

После длительных дискуссий в Бельгии все же решили завершить сезон с текущими результатами. Таким образом, чемпионом стал "Брюгге", за который выступает Эдуард Соболь. Сейчас клуб ведет переговоры с "Шахтером" о полноценном трансфере украинца. Серебро досталось "Генту" с сразу тремя украинцами - Яремчуком, Безусом и Пластуном. Именно эти два клуба в следующем сезоне будут представлять Бельгию в Лиге Чемпионов.

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует возможные факты нарушения и злоупотребления президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, предлагает продолжить свою работу на 6 месяцев. Отмечается, что через карантинные меры не была проведена проверка реализации программы строительства футбольных полей в течение второго года. Также не была проведена проверка аудиторской службой использования в ходе реализации программы бюджетных средств.

Зимой-в начале весны активно ходили слухи о том, что "Пари Сен-Жермен" разорвет контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Однако сейчас позиция руководства клуба изменилась. Как утверждает Bild, в Париже довольны выходом команды в четвертьфинал Лиги Чемпионов (была обыграна "Боруссия"), к тому же клуб не хочет платить компенсацию за разрыв контракта в размере 10 млн евро.