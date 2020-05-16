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Решение клубов УПЛ, дискуссии в Италии, украинские медали в Бельгии. Главные новости за 15 мая

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А также интерес Шахтера и расследование дел Павелко

Решение клубов УПЛ, дискуссии в Италии, украинские медали в Бельгии. Главные новости за 15 мая
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 15 мая

Клубы УПЛ договорились о месте проведения матчей

Как сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, участники чемпионата решили играть матчи на своих стадионах. Ранее, напомним, было предложено провести остаток чемпионата в двух городах. В то же время, по информации ведущего Игоря Цыганыка, УАФ позволит клубам выбирать где играть. В частности, матч "Шахтер" - "Динамо" может состояться в Киеве, а не Харькове. Добавим, что клубы сошлись на том, чтобы возобновить чемпионат 30 мая. Хотя еще нужно получить окончательное разрешение от власти.

В Италии не согласны с протоколом безопасности

Сразу восемь клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки из-за протокола безопасности, введенного из-за эпидемии. Так, "Милан", "Аталанта", "Интер", "Наполи", "Фиорентина" и другие не соглашаются, чтобы в случае заболевания кого-то из игроков на карантин шла вся команда. Они настаивают на изоляции только инфицированного. Кроме того, клубы не хотят, чтобы команды все время были изолированы на базах, а требуют, чтобы игроки имели возможность ездить домой по примеру Германии.

Шахтер следит за очередным бразильцем

Бразильские СМИ сообщают о заинтересованности игроком "Фламенго" Юри Сезаром сразу нескольких европейских клубов, в том числе и донецкого "Шахтера". 20-летний фланговый хавбек в прошлом сезоне забил 11 голов, выступая за команду U-19. С марта он находится в аренде в "Форталезе".

В Бельгии официально завершили чемпионат

После длительных дискуссий в Бельгии все же решили завершить сезон с текущими результатами. Таким образом, чемпионом стал "Брюгге", за который выступает Эдуард Соболь. Сейчас клуб ведет переговоры с "Шахтером" о полноценном трансфере украинца. Серебро досталось "Генту" с сразу тремя украинцами - Яремчуком, Безусом и Пластуном. Именно эти два клуба в следующем сезоне будут представлять Бельгию в Лиге Чемпионов.

В Верховной Раде хотят еще полгода расследовать деятельность Павелко

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует возможные факты нарушения и злоупотребления президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, предлагает продолжить свою работу на 6 месяцев. Отмечается, что через карантинные меры не была проведена проверка реализации программы строительства футбольных полей в течение второго года. Также не была проведена проверка аудиторской службой использования в ходе реализации программы бюджетных средств.

Тухель останется в ПСЖ

Зимой-в начале весны активно ходили слухи о том, что "Пари Сен-Жермен" разорвет контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Однако сейчас позиция руководства клуба изменилась. Как утверждает Bild, в Париже довольны выходом команды в четвертьфинал Лиги Чемпионов (была обыграна "Боруссия"), к тому же клуб не хочет платить компенсацию за разрыв контракта в размере 10 млн евро.

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