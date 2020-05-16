Сергей Кривцов: Роналду выпрыгивает до космоса, Криштиану - действующая легенда

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал об игре против португальской супер-звезды - форварда Криштиану Роналду.

– Он – габаритный футболист. В первом матче, когда я играл против него, было порядка 19 угловых. Это настораживало. Тем более, что он выпрыгивает до космоса, его макушка возле спутников.

– Что делать, чтобы он не выпрыгивал?

– Как-то пытаться блокировать, плотнее держать.

– В ухо кричать?

– Да, на португальском.

Это в 90-х можно было ухватить за детородный орган и держать покрепче. А с ВАР, к сожалению, уже даже не ущипнешь. Надо пытаться войти в корпус, сбить его с направления. Если ты на скорости бежишь, нужно немного подтолкнуть, поставить корпус и заблокировать, чтобы сбить с движения.

Я – фанат Роналду, мне нравится его игра. Но когда ты выходишь на поле, то понимаешь, что это твой соперник. Или ты, или тебя. Надо играть за цвета клуба, сборной. На поле ты не думаешь, кто он такой, сколько он стоит, сколько голов забил. Но с опаской к нему относишься, понимаешь, где его сильные и слабые стороны. Хотя слабых я у него не нашел. Этот человек – действующая легенда.

– Не пытался провоцировать его? Вывести из себя?

– Нет, – сказал Кривцов.