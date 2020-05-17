Разгром от Боруссии, прогресс Вернидуба, претендент на Тайсона. Главные новости за 16 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 16 мая

Чемпионат вернулась и сразу же одним из самых принципиальных дерби в Европе - Рурским. Однако на этот раз "Боруссия" победила "Шальке" более чем убедительно. В середине первого тайма счет открыл норвежец Холанд, а перед перерывом закрепил преимущество Геррейро. Во втором тайме Торган Азар оформил разгром, а Геррейро поставил точку - 4:0 в пользу желто-черных, которые сократили отставание от "Баварии" до одного очка, но мюнхенцы играют в воскресенье.

Другая "Боруссия" - из Менхенгладбаха - играла на выезде с "Айнтрахтом". Уже на первой минуте отличился Плеа, а на седьмой - Тюрам, в середине второго тайма Бенсебаини реализовал пенальти и снял вопрос о победителе в игре, хотя "Айнтрахт" сумел забить гол престижа. Таким образом, "Боруссия" смогла обойти "Лейпциг", который ограничился ничьей с "Фрайбургом" - 1:1. Также отмечаем разгром "Гертой" "Хоффенхайма" - 0:3 и победу "Вольфсбурга" над "Аугсбургом" - 2:1.

"Динамо" из Бреста на матч 9-го тура чемпионата Беларуси против "Энергетика-БГУ" вышло без украинских легионеров и проиграло 1:2. Не помог и выход Милевского на замену в середине второго тайма. В результате действующий чемпион пропустил вперед "Шахтер" из Солигорска, который возглавляет Юрий Вернидуб. Команда украинского тренера обыграла "Славию" и поднялась на пятое место. Лидерство в дивизионе захватил БАТЭ, разбивший "Слуцк" 3:0.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страна переходит ко второму этапу смягчения карантина. В частности, гражданам разрешено свободно передвигаться по своему региону и встречаться с друзьями, если у них нет коронавируса. Что касается футбола, то командам будет разрешено проводить групповые тренировки. Смягчения вступят в силу 18 мая.

По данным турецких СМИ, "Фенербахче" стремится получить в свою команду лидера "Шахтера" Тайсона. Стамбульский гранд не пугает конкуренция с "Ромой", канарейки готовы сделать серьезное предложение. Напомним, что контракт Тайсона с донецким клубом заканчивается в 2021 году, он неоднократно заявлял, что хочет вернуться на родину после выступлений за горняков.

Как известно, мюнхенская "Бавария" хочет вернуть на родину вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане. На прошлой неделе сообщалось, что чемпион Германии предложил 35 млн фунтов, но эта сумма не устроила английский клуб. Тем не менее, "Сити" понимает, что в 2021-м потеряет Лероя бесплатно, поэтому готов его продать, однако, как пишет одно из манчестерских изданий, предложение от "Баварии" должна быть более серьезным. При этом горожане не теряют надежды, что Сане одумается и подпишет новый контракт.