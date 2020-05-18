Отрыв Баварии, планы Испании, мечты Шевченко. Главные новости за 17 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 мая

Мюнхенцы играли на выезде с "Унион Берлин". Счет в первом тайме открыл Роберт Левандовски, который уже 5-й подряд сезон забивает не менее 40 голов за сезон. После перерыва преимущество красных закрепил Павар. Таким образом, "Бавария" опережает "Боруссию", которая идет второй, на четыре очка. Еще в одном матче "Кельн" сыграл вничью с "Майнцем", потеряв преимущество в два мяча - 2:2.

Как известно, Евро-2020 должно было состояться в 12 городах Европы. Из-за пандемии турнир был перенесен на 2021-й год и теперь возникают сомнения, удастся ли охватить такую ​​большую территорию. Как заявил президент УЕФА Александр Чеферин, Союз уже достиг соглашения с девятью городами. Еще с тремя ведутся переговоры, при этом УЕФА готов к сокращению мест, где будут происходить матчи.

Федерация футбола Испании и Ла Лига разработали стратегию, как завершить текущий футбольный сезон. Функционеры решили, что матчи будут играть каждый день, в том числе в понедельник (ранее в Испании на этот день недели действовал запрет). При этом для каждой команды будет сохраняться интервал не менее 72 часов между поединками. Возвращение Ла Лиги ожидается в середине июня, закончить чемпионат планируют до конца июля, чтобы в августе состоялись завершающие стадии еврокубков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в будущем хотел бы возглавить "Милан", где он блистал как игрок. Впрочем, он также подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на работе с национальной командой. В частности, Шевченко ставит перед подопечными задачу успешно сыграть в Лиге Наций, где Украина будет выступать в первом дивизионе.

Арендное соглашение между "Реалом" и "Овьедо" относительно Андрея Лунина изначально было рассчитано до 30 июня. Но оно не предусматривало фактора остановки футбола из-за эпидемии. Поэтому клубы договорились, что украинский голкипер будет играть за "Овьедо" до завершения чемпионата, которое ожидается в конце июля.

По данным испанских СМИ, каталонский и туринский гранд договорились обменяться игроками. В Италию переедет правый защитник Нельсон Семеду. В обратном направлении проследуют хавбек Миралем Пьянич и крайний защитник Маттиа Де Шильо. Ожидается, что трансфер состоится перед началом следующего сезона.

Минская команда принимала "Ислочь", которая до девятого тура шла в группе лидеров. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый во втором тайме. В составе "Динамо", которое поднялось на девятое место, весь матч отыграл Артем Сухоцкий. Максим Каленчук в составе "Витебска" сыграл вничью 1:1 с "Белшиной", а Александр Мигунов в составе брестского "Руха" стал участником сухой ничьей со "Смолевичами".