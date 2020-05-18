Мечты Шевченко, аренда Лунина и стратегия Ла Лиги. Главные новости за 17 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Мюнхенская "Бавария" сохраняет отрыв от дортмундской "Боруссии", УЕФА может сократить количество городов на ЕВРО, стратегия Федерации футбола Испании и Ли Лиги касательно возобновления сезона, но это не все новости. Желание главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в будущем возглавить топ-клуб и решение по арендному соглашению Андрея Лунина. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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