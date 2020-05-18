Трансферный баланс Динамо и Шахтера, каналы Милевского и Алиева, зарплаты 1-й лиги. ТаТоТаке №148
Лучшие игроки УПЛ в единоборствах
В свежем выпуске ТаТоТаке Спиваковский представляет сразу два необычных топа, а Болотников разносит звездных конкурентов.
- Топ-10 игроков Динамо, которые заиграли, только когда покинули Киев
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Источник:ТаТоТаке
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