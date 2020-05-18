  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферный баланс Динамо и Шахтера, каналы Милевского и Алиева, зарплаты 1-й лиги. ТаТоТаке №148
В тренде

Трансферный баланс Динамо и Шахтера, каналы Милевского и Алиева, зарплаты 1-й лиги. ТаТоТаке №148

Общие новости
(1 голосов)

Лучшие игроки УПЛ в единоборствах

Трансферный баланс Динамо и Шахтера, каналы Милевского и Алиева, зарплаты 1-й лиги. ТаТоТаке №148
Новина українською

В свежем выпуске ТаТоТаке Спиваковский представляет сразу два необычных топа, а Болотников разносит звездных конкурентов.

Читайте такжеТаТоТаке: Топ-5 тренеров Украины, Севидов и договорняки, УПЛ vs АПЛ
  • Топ-10 игроков Динамо, которые заиграли, только когда покинули Киев
  • Кто больше наварил на трансферах – Динамо или Шахтер
  • 5 главных разочарований юношеской сборной Украины, которая выиграла Евро-2009
  • Лучшие игроки УПЛ по успешности единоборств в обороне
  • Пик формы – миф или до сих пор реальность?
  • Оцениваем Ютуб-каналы Милевского и Алиева
  • Что сейчас с Парамоном
  • Зарплаты в первой и второй лигах
  • Новая загадка в рубрике ШоТоТаке

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Парамон Сергей Болотников Михаил Спиваковский Алиев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...