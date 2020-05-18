Рафаилов: Владелец нескольких колхозов может содержать команду, но мы понимаем какого уровня

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов высказал свое мнение о командах, которые содержат агрофирмы.

- Сейчас украинский футбол – дотационный. Так получается, что деньги на футбол есть у людей, связанных с агробизнесом. Это их хобби, они кайфуют от этого. 10 лет назад, чтобы попасть в УПЛ, бюджет должен был быть млн 12-15. А сейчас команда будет играть с бюджетом 1 млн.

– Не будет. Посмотрите таблицу коэффициентов УЕФА, мы катимся все вниз. Почитайте фамилии футболистов, которые переходят из клуба в клуб. Деградация футбола. Отдельно взятый владелец нескольких колхозов содержать команду может, но мы понимаем какого уровня.

Но там сейчас есть деньги. Стабильные деньги, потому что продовольствие всегда нужно будет. Но это не те деньги, которые могут давать возможность развиваться футболу. Дальше Пятихатского района это не пойдет. Ну построит он там стадион.

Да, я очень уважаю, что делается в Ковалевке. Там для людей много делается, это рядом с Киевом. Там больше возможностей. Ну опять еще одна команда приедет играть на "Метеор" в Днепре.

Вы читаете прогнозы на урожай в этом году? А я читаю. Это очень рискованный вид бизнеса. Сейчас есть олигархи. Они берут деньги либо из финансового рынка, либо копают из земли – уголь, руда.