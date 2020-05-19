Интерес клуба АПЛ к Яремчуку, сложности ПФЛ и предложение Суркиса. Главные новости за 18 мая

UA-Футбол собрал для Вас все главные новости за понедельник, 18 мая

Яремчук мог этой зимой перебраться в Англию

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук в зимнее трансферное окно имел серьезное предложение от клуба английской Премьер-лиге. Но решил остаться в нынешней команде. Название команды с Туманного Альбиона не называется.

В Первой лиге Украины нет консенсуса относительно завершения чемпионата

Как сообщил президент ПФЛ Сергей Макаров на данный момент ситуации с возобновлением сезона в Первой и Второй лигах очень непростая. - Во Второй лиге ситуация посложнее. Там видно, что уже большинство клубов говорят, что не могут продолжать соревнования в таких условиях. В Первой лиге примерно ситуация 50:50. Мы будем искать варианты. Либо доигрывать, либо сформируем позицию клубов и обратимся в исполком, - сказал Макаров.

Суркис "разрешил" Шахтеру играть на любом стадионе Киева

Президент "Динамо" высказался относительно доигровки сезона УПЛ в одном городе, столице Украины. Игорь Суркис предположил и предоставил выбор "Шахтеру", что можно провести все матчи чемпионата на одном стадионе "Динамо". "Или на НСК "Олимпийский", или на "Оболонь-Арене" можно играть, выбирайте", - сказал Суркис. Остается загадкой, какой отношение президент "Динамо" имеет к "Оболонь-Арене"?

Байер разобрал на запчасти Вердер

В последнем матче 26-го тура Чемпионата Германии команда из Леверкузена без шансов разгромила "Вердер". Хозяева продержались достойно первый тайм, уйдя на перерыв 1:2, но затем "фармацевты" добавили и забили еще два мяча. Крупная победа позволила "Байеру" закрепиться на пятом месте и сохранить хорошие шансы, чтобы подняться в зону Лиги Чемпионов. А "Вердер" рискует в этом сезоне вылететь из Бундеслиги.

Завершение Чемпионата Италии под большим вопросом

Клубы Серии А пока так и не пришли к консенсусу с Министерством здравоохранения страны в отношении возобновления сезона. Команды должны были вернуться к тренировкам 18 мая, но этого не было сделано. Клубы все еще ждут обновления медицинского протокола с поправкой множества противоречивых пунктов.

Карпаты могли найти нового собственника

Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал, что хотел купить львовские "Карпаты". "Действительно, была такая идея. Мы встречались с одним из владельцев клуба. Мы разговаривали, но "Карпаты" не продавались", - сказал Герега.

Чеснаков остается в Полтаве

"Ворскла" объявила о подписании нового контракта с капитаном команды, защитником Владимиром Чеснаковым. Он воспитанник "Ворсклы", и провел в полтавском клубе всю свою карьеру. Новое соглашение с 32-летним футболистом подписано по системе "1+1".