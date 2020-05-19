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Яремчук и АПЛ, Суркис и киевские стадионы, проблемы Серии А. Главные новости за 18 мая. Аудио

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Яремчук и АПЛ, Суркис и киевские стадионы, проблемы Серии А. Главные новости за 18 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеИнтерес клуба АПЛ к Яремчуку, сложности ПФЛ и предложение Суркиса. Главные новости за 18 мая

Отказ Романа Яремчука переехать на Туманный Альбион, ситуация с возобновлением сезона в Первой и Второй лигах, а также очередное предложение президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, но это не все новости. Разгром в рамках последнего матча 26-го тура Бундеслиги и новый контракт для капитана полтавской "Ворсклы". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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