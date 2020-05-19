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Старая Маячка против Пантер. Женский кубок Украины перенесли

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Матчей не увидим

Старая Маячка против Пантер. Женский кубок Украины перенесли
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Поединки розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд сезона-2019/2020 перенесено на осеннюю часть 2020 года с условием дальнейшего мониторинга ситуации в Украине, сообщает УАФ.

Решение о конкретных датах или отмены этого решения будут принимать соответствующие органы УАФ (комитет женского футбола, исполком).

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Кубок Украины среди женских команд. 1/4 финала

  • "Восход" (Старая Маячка) - "Пантеры" (Умань)
  • "Жилстрой-1" (Харьков) - "Мариуполь" (Мариуполь)
  • "Единство" (Плиски) - "Ятрань" (Берестовец)
  • "Жилстрой-2" (Харьков) - "Ладомир" (Владимир-Волынский)
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В статье: Кубок Украины женский футбол
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Источник:
УАФ

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