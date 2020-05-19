Старая Маячка против Пантер. Женский кубок Украины перенесли
Матчей не увидим
Поединки розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд сезона-2019/2020 перенесено на осеннюю часть 2020 года с условием дальнейшего мониторинга ситуации в Украине, сообщает УАФ.
Решение о конкретных датах или отмены этого решения будут принимать соответствующие органы УАФ (комитет женского футбола, исполком).
Читайте такжеРафаилов: Женские команды у клубов УПЛ - это бред
Кубок Украины среди женских команд. 1/4 финала
- "Восход" (Старая Маячка) - "Пантеры" (Умань)
- "Жилстрой-1" (Харьков) - "Мариуполь" (Мариуполь)
- "Единство" (Плиски) - "Ятрань" (Берестовец)
- "Жилстрой-2" (Харьков) - "Ладомир" (Владимир-Волынский)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Новости по теме
- 23:44 Украинские Козловский: Я сделал бы так, чтобы УПЛ судили только женщины. У нас некоторые женщины с большими яйцами, чем эти люди в черном
- 23:16 Украинские Поделить на всех: кандидат в президенты УПЛ придумал, что делать с деньгами УЕФА
- 17:18 Украинские Официально: сезон в украинском футзале завершен
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...