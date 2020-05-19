Четвертьфинальные матчи женского Кубка Украины перенесены на осень
Точные даты пока что неизвестны
Четвертьфинальные поединки розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд нынешнего сезона перенесены на осень 2020 года.
Решение о конкретных датах или отмены этого решения будут принимать соответствующие органы УАФ с условием мониторинга ситуации с пандемией коронавируса.
Отметим, что четвертьфинальные пары нынешнего сезона составили такие команды:
"Восход" (Старая Маячка) - "Пантеры" (Умань)
"Жилстрой-1" (Харьков) - "Мариуполь" (Мариуполь)
"Еднисть" (Плиски) - "Ятрань" (Берестивец)
"Жилстрой-2" (Харьков) - "Ладомир" (Владимир-Волынский)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...