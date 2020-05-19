Четвертьфинальные матчи женского Кубка Украины перенесены на осень

Четвертьфинальные поединки розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд нынешнего сезона перенесены на осень 2020 года.

Решение о конкретных датах или отмены этого решения будут принимать соответствующие органы УАФ с условием мониторинга ситуации с пандемией коронавируса.

Отметим, что четвертьфинальные пары нынешнего сезона составили такие команды:

"Восход" (Старая Маячка) - "Пантеры" (Умань)

"Жилстрой-1" (Харьков) - "Мариуполь" (Мариуполь)

"Еднисть" (Плиски) - "Ятрань" (Берестивец)

"Жилстрой-2" (Харьков) - "Ладомир" (Владимир-Волынский)