План УЕФА по еврокубкам, консенсус в Италии, потеря Карпат. Главные новости за 19 мая
А также стадион для Руха и трансферная цель Интера
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторником, 19 мая
В Италии договорились по медицинскому протоколу
Как известно, клубы Серии А протестовали из-за положения в медицинском протоколе, согласно которому из-за заражения одного игрока коронавирусом на карантин должна была идти вся команда. Как сообщает Football Italia, во вторник эта норма была заменена - теперь будет изолироваться только больной. Этот компромисс разблокирует процесс возобновления чемпионата. Уже в ближайшее время клубы начнут командные тренировки, а 28-го мая ожидается решение о дате возобновления чемпионата.
УЕФА склоняется к специфическому варианту завершения евросезона
По данным As, на последнем заседании УЕФА обсуждался вопрос завершения Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Пока преобладает идея доиграть турниры в сокращенном варианте. Речь идет о том, что после того, как будут доиграны четыре матча 1/8 финала, четвертьфиналы пройдут одним поединком, сыгранным на нейтральном поле. Затем состоится "финал четырех" в Стамбуле. Возобновление еврокубков ожидается восьмого августа. Окончательное решение будет принято 17 июня.
Карпаты потеряли легионера
Люксембургский защитник Марвин Мартинс сообщил, что больше не является игроком львовского клуба. К "Карпатам" он присоединился летом прошлого года, сразу же стал основным в команде, сыграл 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее СМИ сообщали, что у "Карпат" есть большие долги по зарплате, из-за чего легионеры не желали возвращаться в Украину, чтобы готовиться к возобновлению сезона. В то же время главный тренер Роман Санжар заявил, что финансовое положение в клубе стабилизируется, поэтому проблем с мотивацией команды не будет.
Трансфер Соболя близок к завершению
По данным бельгийских СМИ, переговоры между "Шахтером" и "Брюгге" о покупке защитника Эдуарда Соболя вышли на финишную прямую. Бельгийский клуб уже получил согласие игрока на переход, Эдуард подпишет контракт с новоиспеченным чемпионом страны на четыре года. Ранее сообщалось, что стороны торгуются в районе суммы 4 млн евро.
Рух определился со стадионом для Премьер-лиги
В случае выхода львовского "Руха" в высший дивизион, он будет играть не на стадионе СКИФ, где проводит матчи сейчас, а на "Арене Львов", сообщают местные СМИ. Клубу придется сменить место дислокации, поскольку СКИФ не соответствует требованиям Премьер-лиги. Напомним, что "Рух" пока лидирует в Первой лиге.
Интер хочет получить форварда ПСЖ
После того, как сорвался переход Дриса Мертенса из "Наполи", миланский гранд переключился на другую цель. По данным Джанлуки Ди Марцо, теперь "Интер" планирует подписать контракт с Эдинсоном Кавани, который летом станет свободным агентом. Правда, сине-черным придется выиграть конкуренцию у "Атлетико", который считается главным претендентом на уругвайца. За семь лет в ПСЖ Кавани сыграл 301 матч и забил 200 голов, до переезда в Париж он три года отыграл за "Наполи", в котором провел 138 матчей и забил 104 мяча.
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