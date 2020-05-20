План УЕФА по еврокубкам, консенсус в Италии, потеря Карпат. Главные новости за 19 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторником, 19 мая

Как известно, клубы Серии А протестовали из-за положения в медицинском протоколе, согласно которому из-за заражения одного игрока коронавирусом на карантин должна была идти вся команда. Как сообщает Football Italia, во вторник эта норма была заменена - теперь будет изолироваться только больной. Этот компромисс разблокирует процесс возобновления чемпионата. Уже в ближайшее время клубы начнут командные тренировки, а 28-го мая ожидается решение о дате возобновления чемпионата.

По данным As, на последнем заседании УЕФА обсуждался вопрос завершения Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Пока преобладает идея доиграть турниры в сокращенном варианте. Речь идет о том, что после того, как будут доиграны четыре матча 1/8 финала, четвертьфиналы пройдут одним поединком, сыгранным на нейтральном поле. Затем состоится "финал четырех" в Стамбуле. Возобновление еврокубков ожидается восьмого августа. Окончательное решение будет принято 17 июня.

Люксембургский защитник Марвин Мартинс сообщил, что больше не является игроком львовского клуба. К "Карпатам" он присоединился летом прошлого года, сразу же стал основным в команде, сыграл 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее СМИ сообщали, что у "Карпат" есть большие долги по зарплате, из-за чего легионеры не желали возвращаться в Украину, чтобы готовиться к возобновлению сезона. В то же время главный тренер Роман Санжар заявил, что финансовое положение в клубе стабилизируется, поэтому проблем с мотивацией команды не будет.

По данным бельгийских СМИ, переговоры между "Шахтером" и "Брюгге" о покупке защитника Эдуарда Соболя вышли на финишную прямую. Бельгийский клуб уже получил согласие игрока на переход, Эдуард подпишет контракт с новоиспеченным чемпионом страны на четыре года. Ранее сообщалось, что стороны торгуются в районе суммы 4 млн евро.

В случае выхода львовского "Руха" в высший дивизион, он будет играть не на стадионе СКИФ, где проводит матчи сейчас, а на "Арене Львов", сообщают местные СМИ. Клубу придется сменить место дислокации, поскольку СКИФ не соответствует требованиям Премьер-лиги. Напомним, что "Рух" пока лидирует в Первой лиге.

После того, как сорвался переход Дриса Мертенса из "Наполи", миланский гранд переключился на другую цель. По данным Джанлуки Ди Марцо, теперь "Интер" планирует подписать контракт с Эдинсоном Кавани, который летом станет свободным агентом. Правда, сине-черным придется выиграть конкуренцию у "Атлетико", который считается главным претендентом на уругвайца. За семь лет в ПСЖ Кавани сыграл 301 матч и забил 200 голов, до переезда в Париж он три года отыграл за "Наполи", в котором провел 138 матчей и забил 104 мяча.