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Финал сезона от УЕФА, трансфер Соболя и -1 для Карпат. Главные новости за 19 мая. Аудио

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Финал сезона от УЕФА, трансфер Соболя и -1 для Карпат. Главные новости за 19 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПлан УЕФА по еврокубкам, консенсус в Италии, потеря Карпат. Главные новости за 19 мая

Изменение норм медицинского протокола в Серии А, планы Европейского футбольного союза касательно завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы, но это не все новости. Львовские "Карпаты" теряют защитника, "Брюгге" ведет переговоры с "Шахтером" касательно покупки Соболя, "Рух" будет вынужден сменить стадион для УПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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