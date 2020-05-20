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Кабмин Украины разрешил проведение спортивных мероприятий с 22 мая

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50 участников и без зрителей

Кабмин Украины разрешил проведение спортивных мероприятий с 22 мая
Новина українською

Кабинет министров Украины принял решение об очередном послаблении карантинных мероприятий в стране.

Так, среди прочих пунктов, с 22 мая правительство разрешило проведение спортивных мероприятий, в которых могут быть задействовано до 50 участников и без участия зрителей.

Таким образом, футбольные матчи УПЛ можно будет возобновить с 30 мая, как это и было запланировано ранее.

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В статье: коронавирус
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