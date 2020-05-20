Кабмин Украины разрешил проведение спортивных мероприятий с 22 мая
50 участников и без зрителей
Кабинет министров Украины принял решение об очередном послаблении карантинных мероприятий в стране.
Так, среди прочих пунктов, с 22 мая правительство разрешило проведение спортивных мероприятий, в которых могут быть задействовано до 50 участников и без участия зрителей.
Таким образом, футбольные матчи УПЛ можно будет возобновить с 30 мая, как это и было запланировано ранее.
Уряд ухвалив рішення про послаблення карантину з 22 травня— Кабмін України (@Kabmin_UA) May 20, 2020
Детальніше: https://t.co/7ycJoehB53#УрядУкраїни #КабінетМіністрів pic.twitter.com/xVuvX7xY7e
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