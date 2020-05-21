Гол Милевского, контракт Нойера, контрольные матчи клубов УПЛ. Главные новости за 20 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 20 мая

Если раньше рассматривался вариант, что чемпионат Украины завершится 13-го июля, то теперь последний тур запланирован на 19-е июля. По-прежнему, начало ожидается 30 мая. Таким образом, несколько уменьшается плотность между матчами. Добавим, что Правительство Украины официально разрешило проведение спортивных мероприятий с 22 мая, если в них принимает участие не более 50 человек. То есть препятствий для возобновления УПЛ нет, во всяком случае пока.

Уже в пятницу, 22 мая, состоится два поединка в рамках подготовки к возобновлению сезона - "Динамо" сыграет с "Рухом", а "Львов" с "Минаем". В субботу встретятся "Колос" и "Олимпик", а в воскресенье лидера первой лиги "Рух" проэкзаменует "Шахтер". Во вторник, 26 мая, "Александрия" планирует сыграть с "Черкащиной".

Нынешнее соглашение Андрея Шевченко и его тренерского штаба с Украинской ассоциацией футбола было рассчитано до конца Евро-2020. Однако из-за пандемии, напомним, турнир был перенесен в год. Теперь УАФ хочет, чтобы Шевченко и его помощники тренировали национальную команду и следующий отборочный цикл - к Чемпионату мира 2022 с финальным турниром включительно. Добавим, что ранее Андрей Николаевич заявил, что хочет в будущем возглавить "Милан".

Через финал Кубка Беларуси, который запланирован на воскресенье, один из матчей - "Динамо" Брест - БАТЭ - был вынесен на среду. Участие в игре приняли Нойок и Милевский. Именно Артем перед перерывом сравнял счет ударом из пределов штрафной. Однако во втором тайме БАТЭ забил еще дважды, победил в итоге 1:3 и укрепил свое лидерство. Уже через три дня "Динамо" сможет отомстить борисовцам в финале Кубка.

Долгое время Мануэль Нойер и мюнхенский клуб не могли прийти к согласию относительно нового контракта, из-за чего в СМИ распространялись слухи о возможном уходе 34-летнего голкипера в другой клуб. Однако наконец стороны ударили по рукам - Мануэль останется в Мюнхене до июня 2023-го года. "Боруссия" тем временем подписала новый контракт с Лукасом Пищеком, правда, 34-летний поляк продлил соглашение только на год.

Форвард "Атлетика" из Бильбао Ариц Адуриц объявил, что из-за проблем со здоровье он не будет выступать на профессиональном уровне. Арицу - 39. Он выступал за "Валенсию", "Вальядолид", "Мальорку", однако ассоциируется исключительно с "Атлетиком", за который сыграл более 400 матчей, забил 172 гола. Например, в первом туре текущего чемпионата он принес команде победу над "Барселоной", выйдя на замену и забив на последних минутах удар через себя в падении. Добавим, что Ариц таким образом не сыграет в финале Кубка Испании, в котором его команда сыграет с "Реалом Сосьедад".

Испанская газета Marca сообщает, что в Париже не уверены относительно будущего двух главных звезд - Мбаппе и Неймара. У первого контракт заканчивается в 2022-м году и он хочет перейти в "Реал", второй давно мечтает о возвращении в "Барселону". Чтобы не терять атакующий потенциал, ПСЖ планирует купить Эрлинга Холанда. Впрочем, на норвежца, который в 12 матчах за Дортмунд забил 13 голов, положил глаз также и "Реал".