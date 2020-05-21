Контракт Нойера, гол Милевского, финал карьеры Адурица. Главные новости за 20 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеГол Милевского, контракт Нойера, контрольные матчи клубов УПЛ. Главные новости за 20 мая
Подготовка киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" к сезону, возможность продления контракта Шевченко с УАФ, но это не все новости. Гол Артема Милевского в ворота "БАТЭ" и проигрыш брестского "Динамо", новые контракты ветеранов мюнхенской "Баварии" и дортмундской "Боруссии", а также финал карьеры 39-летнего Арица Адурица. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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