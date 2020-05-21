Александра Лобода ответила на вопрос о возвращении Профутбол и о своей зарплате

Ведущая "Профутбол" Александра Лобода рассказала о попытках переговорить своего коллегу по программе Игоря Цыганыка, который обладает особой манерой и быстрым речью.

Она убеждена, что переговорить Игоря не сможет никто.

Я ему говорю, что он с другой девушкой не сработался бы. Но я умею слушать. Его реально трудно переговорить. В Вацко на канале был у них разговор. Было такое ощущение, что это Витя в гостях у Цыганыка...

Бывает, так кричим друг на друга, что в соседней студии слышно. Но он быстро отходит. Или ты принимаешь человека, или нет.