Александра Лобода ответила на вопрос о возвращении Профутбол и о своей зарплате
И о попытке переговорить Цыганыка
Ведущая "Профутбол" Александра Лобода рассказала о попытках переговорить своего коллегу по программе Игоря Цыганыка, который обладает особой манерой и быстрым речью.
Она убеждена, что переговорить Игоря не сможет никто.
Я ему говорю, что он с другой девушкой не сработался бы. Но я умею слушать. Его реально трудно переговорить. В Вацко на канале был у них разговор. Было такое ощущение, что это Витя в гостях у Цыганыка...
Бывает, так кричим друг на друга, что в соседней студии слышно. Но он быстро отходит. Или ты принимаешь человека, или нет.
Александра отмечает, что пока нет даты возвращения программы "Профутбол", которая обычно выходит в воскресенье вечером.
У нас перед карантином были материалы, которые мы могли выпускать в эфир. Но без футбола тяжело выходить в эфир. Мы тогда были запуганы, не знали, что будет с карантином. Но считаю, правильно сделали, что не выходили в эфир.
Лободу спросили о зарплате, которую она получает.
Когда пришла в "Профутбол", в 2011-м или 2012-м, перед этим работала в министерстве социальной политики. Зарплата была 2000 грн. И это я не киевлянка. Когда пришла на работу на "Профутбол", мне предложили 6 000 грн. Совсем по-другому себя чувствовала. Сейчас моя зарплата - коммерческая тайна.