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Очередной Конгресс УАФ состоится 7 июня на Арене Львов

Общие новости
(1 голосов)

Наиболее интересным выглядит вопрос финансовой отчетности

Очередной Конгресс УАФ состоится 7 июня на Арене Львов
Новина українською

Сегодня, 21 мая, при помощи сред связи состоялся Исполком УАФ, на котором были утверждены дата и место проведения очередного Конгресса УАФ.

Было решено, что XXIII Конгресс Украинской ассоциации футбола состоится 7 июня во Львове на стадионе "Арена Львов".

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Конгресс будет работать с соблюдением предусмотренных законодательством санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В повестке дня конгресса, среди прочего, предусмотрены следующие вопросы: отчет президента, исполнительного комитета и администрации УАФ; отчет аудиторского органа УАФ по консолидированной финансовой отчетности и годовой финансовый отчет УАФ за 2019 год.

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В статье: Арена Львов УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
21.05.2020 в 23:35
Найдите там во Львове крепкую осиновую гилляку коррупционеру пАвелко.
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