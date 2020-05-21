Очередной Конгресс УАФ состоится 7 июня на Арене Львов

Сегодня, 21 мая, при помощи сред связи состоялся Исполком УАФ, на котором были утверждены дата и место проведения очередного Конгресса УАФ.

Было решено, что XXIII Конгресс Украинской ассоциации футбола состоится 7 июня во Львове на стадионе "Арена Львов".

Конгресс будет работать с соблюдением предусмотренных законодательством санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В повестке дня конгресса, среди прочего, предусмотрены следующие вопросы: отчет президента, исполнительного комитета и администрации УАФ; отчет аудиторского органа УАФ по консолидированной финансовой отчетности и годовой финансовый отчет УАФ за 2019 год.