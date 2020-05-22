Завершение Первой лиги, перенос УПЛ, травмы в Динамо. Главные новости за 21 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 21 мая

Вчера на совете ПФЛ в Киеве большинство клубов Первой и Второй лиги проголосовали за досрочное завершение сезона. “Сезон Первой и Второй лиги в регулярном виде закончен. Остался вопрос обмена между лигами”, – сказал президент ПФЛ Сергей Макаров, предложив клубам самим выбрать способ распределения мест. Рассматривается вариант, при котором в Первой лиге будет проведен плей-офф за повышение.

Первый после паузы тур УПЛ состоится шестого июня, а не 30 мая, как планировалось ранее. Об этом информируют журналисты "Футбольного формата" Олег Ящук и Лев Галушко. Перенос вызван тем, что не все команды успевают провести тесты и полноценно подготовиться к возобновлению сезона.Также отмечается, что матч между “Шахтером” и “Динамо” состоится в Киеве, на “Олимпийском”.

После возобновления интенсивных тренировок сразу пять футболистов киевского “Динамо” травмировались, сообщает ТаТоТаке. По информации журналистов, получили повреждения Шапаренко, Бурда и Цыганков и еще двое игроков, имена которых не называются. Возвращение Цыганкова ожидается в середине июня, Бурда пропустит несколько недель.

Милан может переманить тренера сборной Украины

Помощник главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти может оказаться в тренерском штабе “Милана”. Как сообщает Tuttosport, Ральф Рангник, который вероятно со следующего сезона будет новым тренером “россонери”, рассматривает кандидатуру Тассотти в качестве одного из своих помощников. Ранее Тассотти работал в “Милане” в тренерском штабе Массимилиано Аллегри.

Заря продлила контракты с двумя футболистами

“Заря” подписала новые договора с двумя опытными футболистами. 30-летний полузащитник Дмитрий Хомченовский и 32-летний центрбек Виталий Вернидуб подписали контракты на два года.

Сборная Украины может провести матчи в Полтаве и Ужгороде

Исполком Украинской ассоциации футбола определил города и стадионы для проведения матчей сборной Украины в период с 2020 по 2022 год. В список попали восемь стадионов, среди которых ужгородский "Авангард" и полтавский стадион "Ворскла" имени Бутовского. Также в него были внесены НСК "Олимпийский" (Киев), ОСК "Металлист" (Харьков), "Арена Львов" (Львов), "Черноморец" (Одесса), "Днепр-Арена" (Днепр) и "Славутич-Арена" (Запорожье).

Овьедо и Реал договорились об аренде Андрея Лунина

"Реал" Овьедо и “Реал” Мадрид согласовали продление аренды Андрея Лунина до конца сезона 2019/20. Срок арендного соглашения между клубами по украинскому вратарю был рассчитан до 30 июня, но из-за двухмесячного карантина чемпионат закончится позже этой даты. Клубы пришли к отдельному согласию относительно Андрея Лунина, информирует сообщает La Voz de Asturias.