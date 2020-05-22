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Финал ПФЛ, эпидемия травм в Динамо и география матчей сборной. Главные новости за 21 мая. Аудио

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Финал ПФЛ, эпидемия травм в Динамо и география матчей сборной. Главные новости за 21 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеЗавершение Первой лиги, перенос УПЛ, травмы в Динамо. Главные новости за 21 мая

Финал сезона в Первой и Второй лиге, задержка для УПЛ и 5 травм в стане киевского "Динамо", но это не все новости. Мауро Тассотти может покинуть Шевченко и сборную ради Ральфа Рангника и "Милана", УАФ определила города и стадионы для проведения матчей "сине-желтых" на ближайшие 2 года, а "Заря" продлила контракты с опытными футболистами. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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