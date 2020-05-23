Ничья Динамо, потери Александрии и Шахтера, разгром от Вернидуба. Главные новости за 22 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 22 мая

Киевское "Динамо" в рамках подготовки к возобновлению чемпионата встречалось с лидером Первой лиги львовским "Рухом". За 90 минут игры команды так и не смогли забить хотя бы один гол. А вот в поединке "Александрия" - "Ворскла" было сразу шесть мячей. Команда Шарана победила 4:2, в составе александрийцев отличились дублями Бухал и Устименко, за полтавчан забивали Ребенок и Опанасенко. Еще в одном матче дня "Львов" обыграл "Минай" 3: 2 (Альваро, Шина, Ренан - Нуриев, Стасюк).

Многолетний лидер "Александрии" Андрей Запорожан в этом сезоне уже не сыграет. В 37-летнего футболиста диагностирован разрыв ахилла. Как сообщил главный тренер Владимир Шаран, ему будет сделана операция, после чего Запорожан будет думать, продолжать ли карьеру. "Александрия" готова предложить Андрею должность в тренерском штабе.

Валерий Бондарь выбыл минимум на три месяца. Как сообщил донецкий клуб, молодой защитник сломал левую лодыжку большеберцовой кости во время тренировки. Напомним, что Бондарь стал чемпионом мира среди молодежи, в текущем сезоне Луиш Каштру активно начал привлекать его к матчам за основу.

Согласно протоколу безопасности команды УПЛ должны провести два тестирования - одно перед началом тренировок, другое непосредственно перед стартом чемпионата. По данным СМИ, одна такая процедура для всей команды (60 человек, игроки, тренеры и техперсонал) стоит 120 000 гривен. Результаты ПЦР-тестирование проходят в течение 36 часов, тот, у кого обнаружили вирус вынужден самоизолироваться, а команду снова проверяют. Пока не все клубы успели пройти процедуру, поэтому рестарт чемпионата, скорее всего, и будет перенесен с 30 мая на 6 июня.

По данным одного из изданий, Виктор Цыганков был на карандаше лондонского "Арсенала" еще с сезона 2017/18. Бывший главный тренер канониров Унаи Эмери даже давал задание узнать цену на игрока и прозондировать почву на предмет возможного перехода. "Арсенал" был готов заплатить за вингера 15 млн евро. Однако тогда Виктор ни был настроен покидать "Динамо".

В прошлом туре Старая дама разбила на выезде "Хоффенхайм" 0:3, на этот раз "Герта", которую во время карантина возглавил новый тренер - Бруно Лабаддия, торжествовала в столичном дерби. Бело-синие разгромили "Унион Берлин" 4:0, голы на счету Ибишевича, Лукебаккио, Куньи и Бояты. "Герта" поднялась на десятую строчку в турнирной таблице. Впрочем, еще может пропустить вперед "Кельн".

В Беларуси проходят матчи 10-го тура. Солигорский "Шахтер" не оставил шансов "Белшине" - в ворота последней команды лиги влетело четыре гола. Это позволило команде Вернидуба подняться на третью строчку. В последних шести матчах горняки выиграли пять матчей и один раз сыграли вничью, команда Юрия Николаевича пропустила лишь три мяча при 15 забитых.