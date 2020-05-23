Беседин об ошибках юности: Не попадайте в плохие компании

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин прокомментировал видео застолья и конфликта с неизвестным, которое было опубликовано несколько дней назад в различных интернет-ресурсах.

- Эта неприятная ситуация случилась 4 года назад. Я попал в дурную компанию и отлично понимаю, что эта история меня не красит.

С тех пор в моей жизни многое изменилось. Я профессионально отношусь к футболу, постоянно поддерживаю себя в форме.

У меня прекрасная семья: супруга и ребенок.

Конечно, сейчас ничего подобного со мной произойти не может. Пусть это видео будет уроком для молодых ребят и девушек. Не повторяйте чужих ошибок. Внимательно следите, с кем вы общаетесь, и не попадайте в плохие компании, – сказал Беседин.