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Беседин об ошибках юности: Не попадайте в плохие компании

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(2 голосов)

Пусть это будет уроком для молодых ребят и девушек

Беседин об ошибках юности: Не попадайте в плохие компании
Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин прокомментировал видео застолья и конфликта с неизвестным, которое было опубликовано несколько дней назад в различных интернет-ресурсах.

- Эта неприятная ситуация случилась 4 года назад. Я попал в дурную компанию и отлично понимаю, что эта история меня не красит.

С тех пор в моей жизни многое изменилось. Я профессионально отношусь к футболу, постоянно поддерживаю себя в форме.
У меня прекрасная семья: супруга и ребенок.

Конечно, сейчас ничего подобного со мной произойти не может. Пусть это видео будет уроком для молодых ребят и девушек. Не повторяйте чужих ошибок. Внимательно следите, с кем вы общаетесь, и не попадайте в плохие компании, – сказал Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
23.05.2020 в 10:44
Наставник, ментор, учитель, сенсей.. а допинг тебе тоже в той компании плохие парни подсыпали???
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