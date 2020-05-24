Хет-трик по-одесски. Повторение на Альянц-Арене

Во вчерашнем поединке чемпионата Бундеслиги между мюнхенской "Баварией" и франкфуртским "Айнтрахтом" (5:2) был случай, который крайне редко происходит в футболе. Речь идет о своеобразном хет-трике защитника франкфуртцев Мартине Хинтереггере, который в ходе матча на "Альянц-Арене" умудрился дважды поразить чужие ворота и один раз свои.

Об этом уникальном "достижении", зафиксированном не только футбольными статистиками, но и любителями всевозможных курьезов, пришлось вспомнить не случайно. Дело в том, что автору этих строк однажды посчастливилось увидеть подобное в Украине. И не где-нибудь, а в Одессе - городе, в котором на любые курьезы реагируют особенно остро и оживленно!

Было это в 1981 году, когда в разгар чемпионата СССР среди команд высшей лиги местный "Черноморец" принимал московское "Динамо". В том матче героем стал нападающий одесской команды Юрий Горячев, потешивший 10-тысячную зрительскую аудиторию таким же "хет-триком", как и Хинтереггер спустя почти сорок лет!

В отличие от франкфуртца, три мяча которого растворились среди общего количества - семи результативных ударов, Горячев стал абсолютным героем матча. Ведь он завершился со счетом 2:1 в пользу "Черноморца".

Для "моряков", к моменту встречи с динамовцами располагавшихся внизу турнирной таблицы, победа была нужна как воздух. И они сделали все, чтобы ее добиться. Шла 40-я минута, когда выскорослый форвард Юрий Горячев открыл счет, поразив ворота московского "Динамо" после передачи Валерия Машнина. Не успели болельщики отойти от радостных эмоций, как нападающий с 11-м номером на спине вынудил их хвататься за голову от огорчения. Во время подачи углового гостями оказавшийся в своей штрафной площади едва ли не единственный раз за матч Горячев нечаянно отметился автоголом. Это произошло на 44-й минуте, когда в попытке помочь своим защитникам он крайне неудачно принял мяч вблизи своих ворот и через мгновенье тот пересек линию. А вскоре прозвучал свисток арбитра, после которого под неодобрительный гул группы зрителей команды ушли на перерыв.

Можно представить, как скребли кошки на душе у отличившегося голом в свои ворота футболиста в раздевалке! В столь непростой ситуации стоит отдать должное умудренному опытом наставнику "Черноморца" Никите Симоняну, который не стал устраивать разнос игроку, готовившемуся через два дня отмечать свое 21-летие.

Выйдя на второй тайм, Юрий попытался сделать все от него возможное, чтобы реабилитироваться перед огорчившимися было болельщиками и товарищами по команде. Он настойчиво искал шанса у чужих ворот - и счастье ему улыбнулось! На 74-й минуте Горячев в присущем ему ключе точным ударом головой под перекладину замкнул верховую передачу Игоря Буланкина, принеся победу своей команде. После финального свистка чувства поклонников "Черноморца" оказались сродни коктейлю, в котором радость смешалась со смехом.

Обладающие чувством юмора одесситы еще долго шутили по этому поводу, а в ближейшем номере газеты "Вечерняя Одесса" отчет о матче вышел под заголовком "Хет-трик по-одесски". В похожем ироничном стиле была озаглавлена и статья в центральной спортивной газете "Советский спорт" - "Горячев против Горячева".

Кстати, в сезоне-1981 Юрий Горячев стал лучшим бомбардиром "Черноморца", забив 8 мячей. Если учитывать, что команда "моряков" заняла 11-е место, то показатель неплохой. Разумеется, гол в свои ворота из "хет-трика по-одесски" в него не вошел.