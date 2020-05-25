Убедительный Шахтер, продажа Черноморца, поражение Милевского. Главные новости за 24 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 24 мая

Хотя "Рух" неплохо продержался первый тайм. Даже счет открыл - после удара Брикнера со штрафного мяч в собственные ворота срезал Додо. Впрочем, уже в следующей атаке Соломон забил в ответ, а после перерыва голкипер "Руха" еще трижды доставал мяч из сетки собственных ворот. Голами отметились Марлос, Коноплянка и Мораес. В еще одном спарринге дня "Десна" с таким же счетом - 4:1 - победила "Оболонь-Бровар".

По крайней мере, так утверждают журналисты программы ТаТоТаке. По их информации, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, к которому перешел стадион из-за банкротства "Имэксбанка", продал арену американской компании. Сумма сделки составила 189 млн гривен. Торги начинались более чем с одного миллиарда, однако каждый раз покупателей на объект не было. Также стало известно, что клуб "Черноморец" может получить нового владельца - им может стать одиозный олигарх Вадим Новинский, который ранее владел ФК "Севастополь".

По данным французских СМИ, "Пари Сен-Жермен" сделал запрос о трансфере правого защитника "Шахтера" Додо. Донецкий клуб выставил цену в 30 млн евро. Кроме того, не теряет интереса к игроку "Бавария", которая ранее уже вела переговоры по Додо. Однако мюнхенцы готовы заплатить "всего" 20 млн евро.

В решающем матче брестскому "Динамо" противостоял БАТЭ. Основное время завершилось вничью 0:0, во время овертайма - на 105-й минуте - Артем Милевский был заменен из-за травмы. Казалось, что судьбу трофея определят пенальти, но на 120+1-й минуте БАТЭ забил победный гол. Кроме Милевского весь матч отыграл Нойок, а Евгений Хачериди вернулся на скамейку запасных.

В Бундеслиге были сыграны три матча в воскресенье. "Лейпциг" после трех ничьих подряд оторвался на "Майнце". Быки победили 5:0, хет-трик оформил Тимо Вернер, который таким образом существенно сократил отставание от Левандовски в гонке бомбардиров - у поляка 27 мячей, у немца - 24. "Лейпциг" обошел "Байер" в турнирной таблице, отставание составляет одно очко. Кроме того, "Аугсбург" разбил "Шальке" 3:0, а "Кельн" спасся от поражения в игре с "Фортуной".

Дортмундский клуб накануне объявил о прекращении сотрудничества с июля с Марио Гетце. 27-летний футболист, который забивал победный гол в финале ЧМ-2014, сразу же привлек внимание многих клубов. На него претендуют представители Англии, Франции, Турции, Китая, однако фаворитами считаются "Милан" и "Лацио". Сам Марио хочет получить зарплату в размере 5 млн евро в год.