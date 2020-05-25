Известны детали о компании из США, которая приобрела стадион Черноморец

Главный стадион Одессы, "Черноморец", который был залогом обанкротившегося "Имэксбанка", приобрела у государства за 139,895 млн грн (5,19 млн долларов) компания из пригорода Лос-Анджелеса - Ирвайна (Калифорния, США) "Allrise Capital Inc.", которая специализируется на предоставлении финансовых услуг .

Хотя существует она с 2016 года, сайт компании состоит только из одной рубрики - "Контакты". Месяц назад Allrise Capital выкладывала на портал по поиску работы вакансию инвестиционного аналитика.

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Среди руководства компании, пишет Думская, соучредителем указанный Натан Чо, гендиректор - Руслан Зинуров, исполнительный директор - Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упомянутый еще один человек - Владимир Евсеев.

Напомним, что эту компанию связывают с депутатом Верховной Рады Вадимом Новинским.