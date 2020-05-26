Кризис в ПФЛ, Шевченко остается в сборной и дата рестарта УПЛ. Главные новости от 25 мая

UA-Футбол собрал для Вас все главные новости за понедельник, 25 мая

ПФЛ ищет варианты выхода из сложного положения

После того, как на собрании клубов Первой лиги решили не доигрывать чемпионат согласно календарю, ПФЛ разработала 4 варианта выхода клубов в элиту, а также варианты борьбы за сохранение прописки во втором украинском дивизионе. Ситуация очень сложная и неоднозначная. "Пытаемся проголосовать за другой формат доигровки. Решение будет не позже 7-го июня", - сказал глава ПФЛ.

Президент Ингульца вспомнил о заговоре в Первой лиге

Александр Поворознюк выступил с резкой критикой решения Совета ПФЛ о том, чтобы не доигрывать чемпионат в Первой лиге по регламенту. Сам Поворознюк не был на заседании, поскольку, его охрану не выпустили за пределы области. Дальше больше, Поворознюк заявил, что ПФЛ вообще надо разогнать.

Шева останется у руля сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре. Источник сообщает, что официальное объявление о договоренностях по новому соглашению будет в начале июня.

УПЛ возобновится 30 мая

Пока это не окончательное решение, но наиболее вероятное. Источник сообщает, что все 12 клубов УПЛ высказались за то, чтобы возобновить сезон 30 мая. Теперь это решение должна утвердить УАФ на своем специальном собрании.

Виталий Мандзюк будет работать фитнес-тренером в Колосе

Экс-игрок "Днепра" и национальной сборной Украины теперь отвечает за разминку и фитнес-подготовку "коваливцив". "Уже работаю непосредственно с футболістами. В чемпионате был большой перерыв из-за карантина. И сейчас команды будут не в лучшей форме. Но благодаря матчам будут возвращать свои кондиции", - сказал Мандзюк.

Травма живой легенды футбола

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович травмировался на тренировке. 38-летний ветеран во время матча с одноклубниками в самом конце занятия совершил рывок, после чего почувствовал боль в голени и остановился. Форвард досрочно ушёл с поля. Точный диагноз станет известен по итогам медосмотра, который пройдет сегодня.