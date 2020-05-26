Контракт Шевченко, тренер Мандзюк и травма Златана. Главные новости за 25 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

ПФЛ в рамках сложной и неоднозначной ситуации разработала 4 варианта выхода клубов в элиту, дата возобновления УПЛ, но это не все новости. Предложение о новом контракте для Андрея Шевченко и его штаба, фитнес-тренер "Колоса" Виталий Мандзюк и неприятное повреждение 38-летнего ветерана "Милана" Златана Ибрагимовича. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.