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Контракт Шевченко, тренер Мандзюк и травма Златана. Главные новости за 25 мая. Аудио

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Контракт Шевченко, тренер Мандзюк и травма Златана. Главные новости за 25 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеКризис в ПФЛ, Шевченко остается в сборной и дата рестарта УПЛ. Главные новости от 25 мая

ПФЛ в рамках сложной и неоднозначной ситуации разработала 4 варианта выхода клубов в элиту, дата возобновления УПЛ, но это не все новости. Предложение о новом контракте для Андрея Шевченко и его штаба, фитнес-тренер "Колоса" Виталий Мандзюк и неприятное повреждение 38-летнего ветерана "Милана" Златана Ибрагимовича. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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