Контракт Шевченко, тренер Мандзюк и травма Златана. Главные новости за 25 мая. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеКризис в ПФЛ, Шевченко остается в сборной и дата рестарта УПЛ. Главные новости от 25 мая
ПФЛ в рамках сложной и неоднозначной ситуации разработала 4 варианта выхода клубов в элиту, дата возобновления УПЛ, но это не все новости. Предложение о новом контракте для Андрея Шевченко и его штаба, фитнес-тренер "Колоса" Виталий Мандзюк и неприятное повреждение 38-летнего ветерана "Милана" Златана Ибрагимовича. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...