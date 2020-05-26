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Потерянные таланты Шахтера, Семин в Динамо, топ-эмблемы и как делается скаутинг. ТаТоТаке №150

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За сколько "Динамо" готово продать Цыганкова?

Потерянные таланты Шахтера, Семин в Динамо, топ-эмблемы и как делается скаутинг. ТаТоТаке №150
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Юбилейный, 150-й выпуск ТаТоТаке! Собрали самые интересные ваши вопросы за время карантина, до которых не доходили руки. Энджой!

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В статье: Юрий Семин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Цыганков ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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