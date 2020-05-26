70 тысяч на стадионе. Полвека назад Карпаты во Львове победили бразильский гранд

26-го мая 1970-го года во Львове состоялся товарищеский матч между местными "Карпатами" и бразильским "Палмейрасом", вспоминает издание Главком.

Латиноамериканцы во время своего турне в СССР сначала победили "Зенит", затем разгромили тбилисское "Динамо". "Карпаты" - были последним соперником. Как вспоминал покойный защитник львовян Иван Герег, московские чиновники дали добро на поединок, чтобы проверить - готовы ли "Карпаты" к участию в Еврокубках. Именно в том году зелено-белые должны были стартовать в Кубке обладателей кубков - в 1969-м они в статусе команды второго дивизиона выиграли Кубок СССР.

По данным МВД, на тот матч на стадионе "Дружба" (ныне - "Украина") пришли 70 000 болельщиков, хотя арена официально вмещала 40 000. И местная команда не подвела - сыграв в защитником стиле, одна из контратак "Карпат" завершилась голом в исполнении Яноша Габовды, который в традиционном для себя стиле замкнул фланговую подачу головой.

26 мая. Львов. Стадион "Дружба". 70000 зрителей

"Карпаты" - "Палмейрас" 1:0

Гол: Габовда

Состав "Карпат": Швойницкий (Лупол, 46) - Поточняк - Сарабин, Сыров, Герег - Броварской, Савка, Игорь Кульчицкий - Данилюк (Грещак, 67), Габовда, Лихачев