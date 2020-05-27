Дата Классического, город для финала Кубка, отрыв Баварии. Главные новости за 26 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 26 мая

Министерство здравоохранения официально разрешило возобновления чемпионата Украины по футболу. Конечно, с ограничениями. В частности, на трибуны не будут допускаться зрители, в каждом матче могут быть задействованы до 200 человек. Кроме того, на стадионы будут допускаться только люди в возрасте от 18-ти до 60-ти лет, а команды смогут проводить по пять замен. Таким образом, уже 30 мая состоятся первые после карантина три матча, 31-го - следующие три, в том числе и матч "Шахтер" - "Динамо". Вместо Харькова Классическое состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Согласно плану на конец сезона полуфинальные матчи Кубка Украины должны состояться 17 июня ("Динамо" - "Минай") и 24 июня ( "Ворскла" - "Мариуполь"). Финал планируют провести восьмого июля. При этом если раньше местом проведения был определен Тернополь, то теперь игру перенесли во Львов. Тернополь примет финал Кубка уже в следующем сезоне.

В Германии в рамках 28-го тура Бундеслиги состоялся знаменитый Дер Класикер - матч между дортмундской "Боруссией" и "Баварией". Уже в дебюте игры хозяева могли открыть счет, но Холанду помешал забить очередной мяч Боатенг. Такое начало задало соответствующий темп на весь первый тайм - соперники обменивались опасными выпадами, пока на 43-й минуте Киммих не открыл счет классным дальним ударом. Как оказалось, этот мяч стал единственным в поединке - одержанная победа позволила "Баварии" увеличить отрыв от "Боруссии" уже на семь очков.

В понедельник Златан получил травму на тренировке. Был риск, что швед повредил ахиллово сухожилие, что означало бы длительный срок реабилитации. Однако после обследования было объявлено, что форвард забил икроножную мышцу. Когда Ибрагимович вернется к тренировкам, неизвестно, однако итальянские СМИ сообщают, что уже через месяц он будет в строю.

Британские СМИ сообщают, что "Манчестер Сити" рассматривает хавбека "Гремио" Матеуса Энрике в качестве замены для Фернандиньо. Однако горожанам придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов, среди которых называется и "Шахтер". Отмечается, что горняки интересовались Матеусом еще в прошлом году, сейчас же он стал лидером своей команды.

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что президент "Динамо" Игорь Суркис готов рассматривать предложение по Виктору Цыганкову, если оно больше 20 миллионов евро. В то же время, по его информации, к примеру итальянские клубы готовы отдать за вингера "Динамо" не больше 12 млн из-за его истории травм и экономического кризиса.