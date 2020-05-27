Дата Классического, город для финала Кубка, отрыв Баварии. Главные новости за 26 мая
А также подробности травмы Ибрагимовича и интерес Шахтера к бразильцу
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 26 мая
УПЛ возвращается. Уже официально
Министерство здравоохранения официально разрешило возобновления чемпионата Украины по футболу. Конечно, с ограничениями. В частности, на трибуны не будут допускаться зрители, в каждом матче могут быть задействованы до 200 человек. Кроме того, на стадионы будут допускаться только люди в возрасте от 18-ти до 60-ти лет, а команды смогут проводить по пять замен. Таким образом, уже 30 мая состоятся первые после карантина три матча, 31-го - следующие три, в том числе и матч "Шахтер" - "Динамо". Вместо Харькова Классическое состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
Финал Кубка Украины сменил город
Согласно плану на конец сезона полуфинальные матчи Кубка Украины должны состояться 17 июня ("Динамо" - "Минай") и 24 июня ( "Ворскла" - "Мариуполь"). Финал планируют провести восьмого июля. При этом если раньше местом проведения был определен Тернополь, то теперь игру перенесли во Львов. Тернополь примет финал Кубка уже в следующем сезоне.
Бавария отрывается от Боруссии
В Германии в рамках 28-го тура Бундеслиги состоялся знаменитый Дер Класикер - матч между дортмундской "Боруссией" и "Баварией". Уже в дебюте игры хозяева могли открыть счет, но Холанду помешал забить очередной мяч Боатенг. Такое начало задало соответствующий темп на весь первый тайм - соперники обменивались опасными выпадами, пока на 43-й минуте Киммих не открыл счет классным дальним ударом. Как оказалось, этот мяч стал единственным в поединке - одержанная победа позволила "Баварии" увеличить отрыв от "Боруссии" уже на семь очков.
Стали известны подробности травмы Ибрагимовича
В понедельник Златан получил травму на тренировке. Был риск, что швед повредил ахиллово сухожилие, что означало бы длительный срок реабилитации. Однако после обследования было объявлено, что форвард забил икроножную мышцу. Когда Ибрагимович вернется к тренировкам, неизвестно, однако итальянские СМИ сообщают, что уже через месяц он будет в строю.
Шахтер интересуется очередным бразильцем
Британские СМИ сообщают, что "Манчестер Сити" рассматривает хавбека "Гремио" Матеуса Энрике в качестве замены для Фернандиньо. Однако горожанам придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов, среди которых называется и "Шахтер". Отмечается, что горняки интересовались Матеусом еще в прошлом году, сейчас же он стал лидером своей команды.
СМИ узнали цену на Цыганкова
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что президент "Динамо" Игорь Суркис готов рассматривать предложение по Виктору Цыганкову, если оно больше 20 миллионов евро. В то же время, по его информации, к примеру итальянские клубы готовы отдать за вингера "Динамо" не больше 12 млн из-за его истории травм и экономического кризиса.
Новости по теме
- 06:45 Украинские Кризис в ПФЛ, Шевченко остается в сборной и дата рестарта УПЛ. Главные новости от 25 мая
- 06:40 Украинские Убедительный Шахтер, продажа Черноморца, поражение Милевского. Главные новости за 24 мая
- 07:18 Украинские Возвращение Ла Лиги, эффектная Бавария, отрыв Реброва. Главные новости за 23 мая