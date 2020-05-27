Камбэк УПЛ, итог Дер Класикер и стоимость лидера Динамо. Главные новости за 26 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
УПЛ официально возвращается, но, естественно, с ограничениями, но это не все новости. Перенос Классического в Киев вместо Харькова, финал Кубка Украины также сменил город. Итоги центрального поединка 28-го тура Бундеслиги между "Баварией" и дортмундской "Боруссией", подробности травмы Златана Ибрагимовича плюс стоимость вингера "Динамо" Виктора Цыганкова. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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