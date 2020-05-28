Записоцкий о деньгах УЕФА на борьбу с коронавирусом: Я понимаю общественный резонанс, но денег пока нет

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о 4,3 млн евро, которые УЕФА выделит национальным ассоциациям для борьбы с последствиями коронавируса.

- Каким образом деньги от УЕФА на борьбу с коронавирусом будут помогать украинскому футболу?

- Для начала, мы бы хотели их получить и определяться по факту. Конечно, это будет какое-то коллективное решение, это раз. А во-вторых, сегодня должен был быть Исполком УЕФА с окончательным утверждением направлений использования этих средств – насколько мне известно, он отложен на 17-е июня. Сегодня его не было.

Мы посмотрим пути, которые позволяет регламент Hat-trick (фонда УЕФА, из которого будут выплачены эти средства – прим.) и последние изменения, которые будут приняты на Исполкоме УЕФА, как использовать эти деньги. Кроме того, будем отталкиваться от реальных сумм, которые будут получены и в какие сроки, где эти деньги будут нужны. Потому что если сейчас, то это одно направление, а через месяц-два, наверное, уже будет другое.

Я понимаю общественный резонанс по этому поводу, но пока что ни копейки на счетах из этих обещанных денег нет. И когда они будут – это только прикидки временные. Как только что-то будет, мы обязательно выйдем в публичную плоскость по этому поводу.

- Почему УАФ не оплачивает тестирование на коронавирус так, как Немецкий футбольный союз, например?

- Кому именно? Арбитрам, кажется, оплачивает.

- А клубам, игрокам?

- Это предмет переговоров с УПЛ, насколько мне известно и УПЛ с клубами. Лучше спросить Олега Протасова, он участвует в этих переговорах.