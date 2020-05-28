Новый босс Карпат, арена для Шахтера и рестарт Серии А. Главные новости за 27 мая. Аудио

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Львовские "Карпаты" меняют владельца, "Шахтер" и "Динамо" побеждают в контрольных матчах, но это не все новости. Заявление генерального директора "горняков" Сергея Палкина по поводу аренды НСК "Олимпийский", триумфальное возвращение "Ференцвароша" Реброва после карантина и договоренность итальянских клубов о возобновлении сезона в Серии А. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.