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Новый босс Карпат, арена для Шахтера и рестарт Серии А. Главные новости за 27 мая. Аудио

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Новый босс Карпат, арена для Шахтера и рестарт Серии А. Главные новости за 27 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеСмена собственника в Карпатах, победа Динамо, стадион для Шахтера. Главные новости за 27 мая

Львовские "Карпаты" меняют владельца, "Шахтер" и "Динамо" побеждают в контрольных матчах, но это не все новости. Заявление генерального директора "горняков" Сергея Палкина по поводу аренды НСК "Олимпийский", триумфальное возвращение "Ференцвароша" Реброва после карантина и договоренность итальянских клубов о возобновлении сезона в Серии А. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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