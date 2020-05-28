УАФ позволила возобновить футбольные соревнования в регионах
До 50 человек
Исполнительный комитет УАФ провел заседание с использованием средств связи и принял решение о возобновлении региональных соревнований при условии получения разрешений от местных органов государственной власти и местного самоуправления.
Исполком решил позволить региональным ассоциациям футбола возобновлять соревнования областного, районного и городского уровня, в которых принимают участие не более 50 человек (за исключением соревнований, в которых принимают участие лица в возрасте до 18 лет), без зрителей, в регионах, в которых осуществляется ослабление противоэпидемических мероприятий.
Это должно происходить при условии получения соответствующих согласований (разрешений) от местных органов государственной власти и местного самоуправления и утверждения ими соответствующих рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведении таких соревнований.
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