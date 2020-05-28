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В войне на Донбассе погиб детский футбольный тренер

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Ему было 24 года

В войне на Донбассе погиб детский футбольный тренер
Новина українською

Во вторник, 26 мая, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области от смертельного выстрела в голову погиб 24-летний младший сержант, военнослужащий Виталий Лимборский.

Виталий родом из села Константиновка Суботцовского сельского совета Кировоградской области. В гражданской жизни Лимборский был детским тренером по футболу.

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Год назад получил погоны младшего сержанта, подписал контракт с ВСУ. Служил в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

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В статье: тренеры тренер война с Россией
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