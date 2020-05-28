Ахметов, Жеваго и Коломойский попали в новый рейтинг самых богатых украинцев
Конечно, в первом десятке
Журнал "Forbes Украина" составил новый рейтинг самых богатых украинцев. В него вошли 6 человек, которые связаны с футболом.
Первое место в списке занимает Ринат Ахметов, президент донецкого "Шахтера", с состоянием в размере $ 2,8 млрд.
Четвертый - вице-президент УАФ Александр Герега вместе с женой Галиной с $ 1,3 млрд.
Седьмое место у президента "Ворсклы" Константина Жеваго с $ 1,1 млрд.
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На восьмом месте Игорь Коломойский, экс-владелец "Днепра", с $ 1 млрд.
Вадим Новинский, бывший президент "Севастополя", на девятом месте с $ 810 млн
На десятом месте Александр Ярославский, бывший владелец харьковского "Металлиста", с $ 725 млн.
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Источник:Forbes
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