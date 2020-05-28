Влада Седан: В 13 лет перепродавала билет на еврокубковые матчи Динамо

Журналистка телеканалов "Футбол" и по совместительству невеста игрока "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан рассказала о своем первой заработке.

"Как ни странно, мой первый заработок тоже связан с футболом. Скажу сразу, я этим не горжусь, потому что теперь понимаю, что это неправильно. Но в 13 лет лишние 100 гривен не пахли.

Я перепродавала билеты на еврокубковые матчи "Динамо". На этом все, спасибо", - сказала Седан.