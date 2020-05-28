Возобновление АПЛ и Серии А, арбитр матча Шахтер - Динамо. Главные новости за 28 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 28 мая

Клубы АПЛ договорились возобновить чемпионат в среду, 17 июня двумя перенесенными матчами: “Манчестер Сити” – “Арсенал” и “Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед”, информирует официальный сайт лиги. С 19-го июня начнуться матчи 30-го тура и дальше по календарю. АПЛ уточняет, что эти даты будут считаться предварительными до согласования регламента проведения матчей с правительством Великобритании.

Также вчера стало известно об официальном возвращении Серии А. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора позволил лиге провести первые матчи 20 июня. Неделей ранее, с 13 по 20 июня должны быть проведены ответные матчи полуфинала Кубка Италии “Интер” – “Наполи” и “Милан” – “Ювентус”.

Комитет арбитров УАФ определил судейские бригады на матчи 24-го тура УПЛ. На центральном матче туре между “Шахтером” и “Динамо”, который состоится в воскресенье в 17:00 будет работать харьковчанка Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР назначен Виталий Романов.

Испанская Ла Лиги планирует на протяжении месяца каждый день проводить матчи чемпионата. Примера должна возобновиться дерби между “Севильей” и “Бетисом” в четверг 11 июня. Учитывая пожелания телетрансляторов, жару и требование, согласно которому футболисты должны иметь 72 часа на отдых, Ла Лига намерена проводить каждый день по несколько матчей с 11 по 12 июля, а затем провести два последних турах 15 и 19 июля, сообщает Marca.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды. 24-летний футболист получил повреждение головы в товарищеском матче с "Рухом", но успел восстановиться к поединку с “Динамо”.

Клубы Премьер-лиги получили новый протокол по проведению матчей чемпионата. В большинстве пунктов он соответствует первой редакции протокола, но был убран пункт об ограничении доступа на стадион лицам старше 60 лет. Таким образом, президент "Динамо" Игорь Суркис и тренер Вадим Евтушенко смогут присутствовать на матчах.