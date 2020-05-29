Камбэк Серии А и АПЛ, судья на матч Шахтер – Динамо. Главные новости за 28 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Клубы АПЛ договорились возобновить чемпионат двумя перенесенными матчами, а министр спорт Италии дал отмашку возвращению Серии А, но это не все новости. Комитет арбитров УАФ определил судейские бригады на встречи 24-го тура УПЛ, защитник "Шахтера" восстановился и сыграет с "Динамо", а также про новый протокол проведения матчей чемпионата – сможет ли Игорь Суркис присутствовать на играх? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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