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Камбэк Серии А и АПЛ, судья на матч Шахтер – Динамо. Главные новости за 28 мая. Аудио

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Камбэк Серии А и АПЛ, судья на матч Шахтер – Динамо. Главные новости за 28 мая. Аудио
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Читайте такжеВозобновление АПЛ и Серии А, арбитр матча Шахтер - Динамо. Главные новости за 28 мая

Клубы АПЛ договорились возобновить чемпионат двумя перенесенными матчами, а министр спорт Италии дал отмашку возвращению Серии А, но это не все новости. Комитет арбитров УАФ определил судейские бригады на встречи 24-го тура УПЛ, защитник "Шахтера" восстановился и сыграет с "Динамо", а также про новый протокол проведения матчей чемпионата – сможет ли Игорь Суркис присутствовать на играх? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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