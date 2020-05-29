Павелко: Все украинские арбитры тесты прошли хорошо
И на коронавирус и физической формы
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о подготовке украинских арбитров к возобновлению сезона. В комментарии ТК "Футбол" функционер сообщил, что все судьи сдали негативные тесты на коронавирус и успешно готовятся к грядущим матчам.
"Я знаю, что сегодня у нас есть полное тестирование арбитров. Тестирование как на коронавирус, так и их физической формы.
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Новости только положительные. Все тесты прошли хорошо. Надеюсь, в ближайшее время увидим наших арбитров в деле", – сказал Павелко.
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Источник:ТК Футбол
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