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Павелко: Все украинские арбитры тесты прошли хорошо

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И на коронавирус и физической формы

Павелко: Все украинские арбитры тесты прошли хорошо
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о подготовке украинских арбитров к возобновлению сезона. В комментарии ТК "Футбол" функционер сообщил, что все судьи сдали негативные тесты на коронавирус и успешно готовятся к грядущим матчам.

"Я знаю, что сегодня у нас есть полное тестирование арбитров. Тестирование как на коронавирус, так и их физической формы.

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Новости только положительные. Все тесты прошли хорошо. Надеюсь, в ближайшее время увидим наших арбитров в деле", – сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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