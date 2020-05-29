Алиев пробует себя в боксе. Первый выставочный бой Кента. Прямая видеотрансляция поединка

Как уже сообщалось ранее, бывший хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев решил продолжить свою спортивную карьеру.

Правда, играть Александр будет не в футбол, а в бокс.

Алиев примет участие в онлайн-шоу-проекте "Битва", участниками которого являются медийные личности. Соперником Алиева станет актер и модель Никита Вакулюк. Регламент боя предусматривает 3 раунда по 2 минуты.

Состоится "Битва" уже сегодня, 29 мая. Начало бойцовского вечера в 22:00 по Киеву.

Видеотрансляция будет доступна здесь.