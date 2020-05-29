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Зинченко против киберфутболиста FORLANFS. Трансляция матча в FIFA 20

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Начало в 20:00

Зинченко против киберфутболиста FORLANFS. Трансляция матча в FIFA 20
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Сегодня, в 20:00 пройдет матч в рамках FIFA 20.

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко сыграет против профессионального киберфутболиста Алекса "ForlanFS" Мерсера.

Зинченко сыграет своим составом в формате Ultimate Team с участием легенд мирового футбола. ForlanFS же для будет использовать состав, в котором будут только украинские игроки.

Игроки проведут два матча, а победитель будет определен по общему количеству забитых голов

Вашему вниманию трансляция поединка

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В статье: Александр Зинченко
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