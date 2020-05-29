Зинченко против киберфутболиста FORLANFS. Трансляция матча в FIFA 20
Начало в 20:00
Сегодня, в 20:00 пройдет матч в рамках FIFA 20.
Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко сыграет против профессионального киберфутболиста Алекса "ForlanFS" Мерсера.
Зинченко сыграет своим составом в формате Ultimate Team с участием легенд мирового футбола. ForlanFS же для будет использовать состав, в котором будут только украинские игроки.
Игроки проведут два матча, а победитель будет определен по общему количеству забитых голов
Вашему вниманию трансляция поединка
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