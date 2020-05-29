Арену Львов и НСК Олимпийский намерены дофинансировать и полностью ввести в эксплуатацию
Деньги на подготовку к ЕВРО-2012 делятся до сих пор
Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что часть объектов, которые готовились к Евро-2012, дофинансируют.
В частности, в Министерстве инфраструктуры Украины предложили проект, согласно которому дополнительные средства хотят выделить на 5 объектов: НСК "Олимпийский", "Арена-Львов" и стадион "СКИФ", а также львовский и харьковский аэропорты.
Интересно, что ранее Немчинов заявлял, что ни один из объектов к Евро-2012, который строили за государственные деньги, не введен в эксплуатацию полностью. В том числе и НСК "Олимпийский" с "Ареной-Львов".
Теперь же дофинансирование позволит полностью ввести объекты в эксплуатацию.
Прогнозируемый объем финансирования – 902 млн гривен, из них 583,04 млн гривен остаются предметом рассмотрения суда. Также планируется проведение строительно-технического аудита для определения стоимости работ для дофинансирования.
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