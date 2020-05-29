  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арену Львов и НСК Олимпийский намерены дофинансировать и полностью ввести в эксплуатацию
В тренде

Арену Львов и НСК Олимпийский намерены дофинансировать и полностью ввести в эксплуатацию

Общие новости
(1 голосов)

Деньги на подготовку к ЕВРО-2012 делятся до сих пор

Арену Львов и НСК Олимпийский намерены дофинансировать и полностью ввести в эксплуатацию
Новина українською

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что часть объектов, которые готовились к Евро-2012, дофинансируют.

В частности, в Министерстве инфраструктуры Украины предложили проект, согласно которому дополнительные средства хотят выделить на 5 объектов: НСК "Олимпийский", "Арена-Львов" и стадион "СКИФ", а также львовский и харьковский аэропорты.

Интересно, что ранее Немчинов заявлял, что ни один из объектов к Евро-2012, который строили за государственные деньги, не введен в эксплуатацию полностью. В том числе и НСК "Олимпийский" с "Ареной-Львов".

Читайте такжеОфициально: Финал Кубка Украины следующего сезона примет Тернополь

Теперь же дофинансирование позволит полностью ввести объекты в эксплуатацию.

Прогнозируемый объем финансирования – 902 млн гривен, из них 583,04 млн гривен остаются предметом рассмотрения суда. Также планируется проведение строительно-технического аудита для определения стоимости работ для дофинансирования.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арена Львов НСК Олимпийский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...