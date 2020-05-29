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Зинченко сыграл вничью с киберфутболистом по итогам серии матчей в FIFA 20

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Александр достойно выступил на виртуальном газоне

Зинченко сыграл вничью с киберфутболистом по итогам серии матчей в FIFA 20
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Сегодня проходил поединок в рамках FIFA 20 между полузащитником национальной сборной Украины Александром Зинченко и профессиональным киберфутболистом Алексом "ForlanFS" Мерсером.

Зинченко сыграл своим составом в формате Ultimate Team с участием легенд мирового футбола. ForlanFS использовал состав, в котором были только украинские футболисты.

Игроки провели два матча в рамках серии:

  • В первой встрече хавбек "Ман Сити" одержал победу со счетом 3:1
  • Во втором поединке ForlanFS победил 2:1

Вашему вниманию запись поединка

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В статье: Александр Зинченко
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