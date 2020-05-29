Зинченко сыграл вничью с киберфутболистом по итогам серии матчей в FIFA 20
Александр достойно выступил на виртуальном газоне
Сегодня проходил поединок в рамках FIFA 20 между полузащитником национальной сборной Украины Александром Зинченко и профессиональным киберфутболистом Алексом "ForlanFS" Мерсером.
Зинченко сыграл своим составом в формате Ultimate Team с участием легенд мирового футбола. ForlanFS использовал состав, в котором были только украинские футболисты.
Игроки провели два матча в рамках серии:
- В первой встрече хавбек "Ман Сити" одержал победу со счетом 3:1
- Во втором поединке ForlanFS победил 2:1
Вашему вниманию запись поединка
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