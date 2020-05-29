Стороженко: Когда Курченко купил Металлист, я понял, что это первый шаг к краху

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925", известный футбольный функционер Сергей Стороженко рассказал о продаже "Металлиста" Александром Ярославским Сергею Курченко, которая, в итоге, привела к краху клуба.

"Есть детали, которые я не могу разглашать. Но когда господин Ярославский продал клуб, я понял, что на пост президента клуба пришел человек (Сергей Курченко – прим.), который не знает, что такое футбол, не осознает, что это такое, не разбирается в спорте.

Это для него было игрушкой. Когда есть труба, из которой под огромным давлением вылетают кучи денег, то эти деньги нужно куда-то девать. Вот он взял и купил. А потом "Металлист" стал как чемодан без ручки. Я сразу почувствовал, что это первый шаг к краху.

Было ли возможно спасти "Металлист"? За счет Курченка – нет. И тогда родилась идея привлечь широкий круг болельщиков. Не я автор этой идеи. Эту идею сформулировали еще в 60-х годах в Германии", - рассказал Стороженко.