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Стороженко: Когда Курченко купил Металлист, я понял, что это первый шаг к краху

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Некуда было девать деньги

Стороженко: Когда Курченко купил Металлист, я понял, что это первый шаг к краху
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Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925", известный футбольный функционер Сергей Стороженко рассказал о продаже "Металлиста" Александром Ярославским Сергею Курченко, которая, в итоге, привела к краху клуба.

"Есть детали, которые я не могу разглашать. Но когда господин Ярославский продал клуб, я понял, что на пост президента клуба пришел человек (Сергей Курченко – прим.), который не знает, что такое футбол, не осознает, что это такое, не разбирается в спорте.

Это для него было игрушкой. Когда есть труба, из которой под огромным давлением вылетают кучи денег, то эти деньги нужно куда-то девать. Вот он взял и купил. А потом "Металлист" стал как чемодан без ручки. Я сразу почувствовал, что это первый шаг к краху.

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Было ли возможно спасти "Металлист"? За счет Курченка – нет. И тогда родилась идея привлечь широкий круг болельщиков. Не я автор этой идеи. Эту идею сформулировали еще в 60-х годах в Германии", - рассказал Стороженко.

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В статье: Сергей Стороженко Александр Ярославский Металлист (Харьков) Сергей Курченко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Stargorod Sport

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