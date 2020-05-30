Вторая попытка Первой лиги, новый вариант для ЛЧ, статус Реала. Главные новости за 29 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 29 мая

Как известно, на прошлой неделе на Совете лиг ПФЛ было решено не доигрывать Первую лигу согласно регламенту - за это проголосовали восемь клубов, тогда как шесть были за то, чтобы продолжать играть. Такое решение вызвало бурные дискуссии, что спровоцировало руководство ПФЛ снова созвать Совет и по-новому обсуждать судьбу сезона 2019/2020. Заседание состоится пятого июня.

Как известно, клуб УПЛ получили временный медицинский протокол, разработанный Минздравом к возобновлению сезона, и рекомендации УАФ как организовывать матчи в условиях карантина. В первом было отмечено, что доступ к арене разрешен только лицам в возрасте 18-60 лет, во втором этот пункт не был указан, что спровоцировало лишние домыслы. В конце концов, в пятницу Правительство одобрило изменения в свое постановление, которым разрешило участникам и лицам старше 60 лет, участвовать в спортивных мероприятиях.

После разгрома от "Вольфсбурга", который прервал впечатляющую серию без поражений, леверкузенская команда вернулась на путь побед. Поединком с крепким "Фрайбургом" аптекари открывали 29-й тур. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Каем Хавертцом в начале второго тайма. Полученные три очка позволили "Байеру" обойти "Лейпциг" и вплотную приблизиться к "Боруссии". Конкуренты свои матчи в туре сыграют на выходных.

УЕФА продолжает изучать варианты завершения европейских клубных турниров. По данным Sky Sport Italy, пока планируется, что матчи 1/8 финала сыграют 7-8 августа, 13-14 августа на нейтральных полях состоятся четвертьфиналы из одного матча. Что касается полуфинала и финала, то УЕФА всерьез рассматривает вариант с "финалом четырех", при этом может перенести его из Стамбула в Германию, которая демонстрирует образцовый пример борьбы с коронавирусом.

Аудиторская компания KPMG опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих клубов мира. По состоянию на 1 июня 2020-го лидирует "Реал", который оценивают в почти 3,5 млрд евро. МЮ занял второе место (3,3 млрд), а "Барселона" замкнула тройку лидеров (3,2 млрд). В первую пятерку также вошли "Бавария" (2,9 млрд) и "Ливерпуль" (2,7 млрд), который опередил "Манчестер Сити". Интересно, что из первой десятки выпал "Ювентус", который пропустил вперед ПСЖ.

Точнее, миланский гранд не будет идти ни на какие уступки. Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" предлагает множество вариантов обмена с доплатой. В частности, каталонцы были готовы обменять аргентинского форварда на Коутиньо или Ракитича. В конце концов, если "Барселона" все же хочет получить Мартинеса, то ей придется выплатить всю клаусула, которая составляет 111 млн евро.