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В возрасте 63 лет умер отец Руслана Ротаня

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(1 голосов)

Горе в семье наставника молодежной сборной Украины...

В возрасте 63 лет умер отец Руслана Ротаня
Новина українською

Сегодня, 30-го мая умер отец Руслана Ротаня - Петр Николаевич Ротань.

Отец главного тренера сборной Украины U-21 скончался в возрасте 63 лет.

Петр Ротань становился бронзовым призером чемпионата УССР среди аматоров (1985 год), чемпионом УССР среди аматоров (1986-й), серебряным призером второй лиги чемпионата СССР (1988-й).

С 1980-го по 1989-й играл в профессиональном клубе "Колос", который позже сменил название на "Ворскла". Во второй лиге чемпионата СССР провел 184 матча, в которых забил 13 голов.

Редакция UA-Football выражает искрение соболезнования семье Руслана Ротаня...

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В статье: Руслан Ротань Ротань
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Комментарии (2)
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Володимирович (Кременчуг)
30.05.2020 в 23:16
Руслана??? А Петро і Олексій??? Вічна пам'ять!!!
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dimetradze (Кременчуг)
30.05.2020 в 23:08
Соболезную((
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