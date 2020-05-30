В возрасте 63 лет умер отец Руслана Ротаня
Горе в семье наставника молодежной сборной Украины...
Сегодня, 30-го мая умер отец Руслана Ротаня - Петр Николаевич Ротань.
Отец главного тренера сборной Украины U-21 скончался в возрасте 63 лет.
Петр Ротань становился бронзовым призером чемпионата УССР среди аматоров (1985 год), чемпионом УССР среди аматоров (1986-й), серебряным призером второй лиги чемпионата СССР (1988-й).
С 1980-го по 1989-й играл в профессиональном клубе "Колос", который позже сменил название на "Ворскла". Во второй лиге чемпионата СССР провел 184 матча, в которых забил 13 голов.
Редакция UA-Football выражает искрение соболезнования семье Руслана Ротаня...
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Комментарии (2)
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Володимирович (Кременчуг)
30.05.2020 в 23:16
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dimetradze (Кременчуг)
30.05.2020 в 23:08
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