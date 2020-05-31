Коронавирус в Карпатах, поражение Зари, безупречная Бавария. Главные новости за 30 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 30 мая

В воскресенье в рамках 24-го тура должны были сыграть "Карпаты" и "Мариуполь". Однако на полпути во Львов азовцы получили сообщение, что в двух игроков и одного работника львовского клуба был обнаружен коронавирус. Как следствие, матч был отменен, "Карпаты" снова будут тестироваться, чтобы проверить других членов команды.

Однако все субботние поединки состоялись по плану. В первом из них под проливным дождем играли "Колос" и "Десна". В начале второго тайма Денис Фаворов открыл счет, "Колос" имел возможность сравнять, но Гавриш не реализовал пенальти, а затем Картушов закрепил преимущество - 0:2 в пользу "Десны", которая догнала "Динамо" и "Зарю". Луганчане тем временем играли на выезде с "Александрией". В динамичной и в целом равной игре нули на табло держались до компенсированного арбитром времени. А потом Банада заработал пенальти, который четко реализовал Гречишкин. Таким образом, команда Шарана сократила отставание от тройки "Зоря" - "Десна" - "Динамо" до трех очков.

Еще один матч состоялся во второй группе - "Днепр-1" уверенно одолел "Олимпик". В середине первого тайма Булеца забил первый гол, Адамюк увеличил преимущество, а на 77-й Тейлор забил третий мяч в ворота соперника. И только перед финальным свистком Политыло удалось один гол отыграть ударом с пенальти. Таким образом "Днепр-1" на шесть очков опережает "Мариуполь", у которого, правда, игра в запасе.

Почти всю весну были сообщения о том, что "Брюгге" пытается договориться с донецким клубом о полноценном трансфере Эдуарда Соболя. Бельгийский клуб стремился снизить цену в 4 млн евро. В итоге "Шахтер" не согласился продавать левого защитника, но при этом оставил его в аренде в Брюгге еще на год.

В Германии отрыв "Баварии" достиг уже десяти очков. В 29-м туре красные разбили "Фортуну" 5:0. Два мяча на счету Роберта Левандовски, у которого пока 29 голов в чемпионате. Отрыв от "Боруссии" уже составляет десять очков, правда, сегодня Дортмунд сыграет на выезде с "Падерборном". Соперник "Шахтера" в ЛЕ "Вольфсбург" продолжает чередовать победы с неудачами - на этот раз поражение от "Айнтрахта" 1:2. "Шальке" потерпел четвертое поражение подряд - 0:1 от "Вердера", который явно не хочет вылетать. "Герта" еще может заскочить в еврокубки - победа 2:0 над "Аугсбургом" позволила подняться на девятое место.

В Беларуси минское "Динамо" во главе с Леонидом Кучуком и Артемом Сухоцким в ​​составе принимало солигорский "Шахтер", который тренирует Юрий Вернидуб. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Лисаковичем на 50-й минуте - так команда украинского специалиста получила свою шестую победу в последних семи матчах. Это позволило горнякам сравняться с "Торпедо-БелАЗ", который занимает второе место. БАТЭ опережает на один пункт, но борисовцы свой матч сыграют в воскресенье.

Итальянские журналисты сообщают, что ПСЖ и "Интер" достигли соглашения по трансферу аргентинского форварда Мауро Икарди. Тот, напомним, в этом сезоне выступает в Париже на правах аренды. Миланский клуб получит 50 млн евро за своего игрока, еще семь предусмотрены в качестве бонусов. Ранее сообщалось, что Икарди уже согласовал контракт с ПСЖ.