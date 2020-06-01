Шахтер побеждает Динамо, наши за границей и топ-трансфер ПСЖ. Главные новости за 31 мая. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 31 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Итоги украинского Классического противостояния, успехи и неудачи наших футболистов за границей, но это не все новости. Капитан "Александрии" завершил карьеру и войдет в тренерский штаб клуба, "Интер" и "Пари Сен-Жермен" оформили сделку по форварду Мауро Икарди, а также перенесенный на ногах коронавирус у Джан-Пьеро Гасперини. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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